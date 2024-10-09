В Элисте в рамках программы «Инициативное бюджетирование» полностью обустроены 14 детских и спортивных площадок.

2024 год – юбилейный для инициативного бюджетирования в России. На протяжении 10 лет жители с помощью этой программы определяют приоритетные направления расходования бюджетных средств. К примеру, в прошлом году в районах и в Элисте реализовано 54 проекта по благоустройству территорий. В этом году объем субсидий из республиканского бюджета увеличился почти в 1,5 раза и составил 78,3 млн рублей.

Эти средства направлены на воплощение в жизнь более 60 проектов. На такие направления как благоустройство детских игровых и спортивных площадок, мест массового отдыха населения, парковых зон, возведение памятных мемориалов, установка ограждений и устройство пешеходных дорожек и тротуаров.

Как сообщил ранее отдел экономики администрации Элисты, в 2025 году ожидаются коллективные заявки от горожан на участие в муниципальной программе «Инициативное бюджетирование».

А сейчас элистинцы нескольких микрорайонов, поселка Аршан и улиц города радуются обновленным детским и спортивным площадкам города.