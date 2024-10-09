Улдис Кнакис, которому в этом месяце исполнилось бы 85 лет, хорошо известен в Калмыкии.

В научной библиотеке Калмыцкого университета опубликована тематическая страница, посвященная Улдису Карловичу Кнакису.

В 1967 году недавний выпускник Иркутского сельхозинститута принял предложение занять должность старшего охотоведа республики.

Через два года он назначен старшим охотинспектором. В этот же год по инициативе Улдиса Кнакиса создан первый в стране специальный отряд по охране сайгаков и слежению за их популяцией. Слух о бескомпромиссном борце с браконьерством быстро разнесся по степи. Молодой егерь был беспощаден к нарушителям закона, невзирая на чины, звания и должности, требовал строгого наказания.

У него около 30 публикаций в газетах о степной природе, проблемах ее охраны, в том числе в авторитетном всесоюзном журнале «Охота и охотничье хозяйство». Откликом на его публикации можно назвать принятые меры по строительству переходов для сайгаков через оросительные каналы.

Но в сентябре 1970 года, при попытке задержать вооруженных браконьеров, его жизнь трагически оборвалась. Ему было всего 30 лет.

Улдис Кнакис был награжден медалью «За доблестный труд». Медаль «За отвагу» и Почетная грамота Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР ему присуждены посмертно.

В память о юноше из Латвии, так беззаветно любившим степь и преданно служившим ей, названы улицы в Элисте и в поселке Белозерный Юстинского района. В мае прошлого года создано студенческое объединение юных экологов - Экологическая дружина имени Улдиса Кнакиса.