Рифат Сабитов: анонимно распространять информацию выгодно людям, которые нарушают законодательство РФ

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Закон о деанонимизации в сети. Обсуждение порядка регистрации распространителей информации». Участники встречи обсудили основные опасности и последствия анонимного распространения информации в сети, а также подняли тему формирования безопасного пространства без угрозы для персональных данных пользователей.

Мероприятие открыл председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, выступивший качестве модератора.

В своем вступительном слове Рифат Сабитов подчеркнул, что решение прекратить анонимное присутствие крупных владельцев каналов в соцсетях — абсолютно правильное:

«Кому это выгодно, анонимно распространять ту или иную информацию? Конечно, в первую очередь людям, которые нарушают законодательство Российской Федерации и занимаются распространением деструктивной, вредоносной и подрывающей основы государства информации», — сказал модератор.

На теме регулирования подробно остановился заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. По его словам, Россия не идет по «жесткому» пути в виде настройки файрволов или тотальных блокировок:

«Нас в этом упрекают, говорят, давайте мы вообще все перекроем, не оставим ни одного пробела, ни одной возможности. Но надо быть реалистами. Во-первых, все перекрыть — не значит достичь наибольшей эффективности. Убежден, что эффективность заключается в диалоге с пользователями и компаниями, в поддержке российских платформ и предпринимателей, которые сегодня замещают вредоносные платформы, ушедшие и запрещенные ресурсы. И в этом смысле, конечно, нет предела совершенству. Поддержка должна быть не только финансовая, не только технологического сектора, потому что информационный суверенитет идет рука об руку с технологическим суверенитетом. Поддержка должна быть и моральной со стороны общественности, людей, так, чтобы у нас в информационном пространстве было понимание того, что мы делаем и куда идем. Соответственно, мы будем и дальше собирать обратную связь по тем решениям, которые принимает законодатель, по тем действиям, которые осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти — Роскомнадзор. Обратная связь поможет нам развенчать некие мифы, разбить стереотипы, которые существуют. И на самом деле очень важно, всегда об этом говорю, это максимальное обеление нашей информационной среды», — отметил Артем Кирьянов.

Участники обсуждения говорили также о вводимых в отношении владельцев каналов процедурах. В частности, напомнили, что подача данных касается владельцев страниц с более, чем 10 тысячами пользователей, причем подавать их будут как граждане РФ, так и российские юрлица, индивидуальные предприниматели, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации.

Так, владелец канала персональной страницы самостоятельно направляет минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Для каждой категории есть свой перечень необходимых для передачи данных. Эти сведения должны содержать наименование и указатель персональной страницы, телефонные номера и адреса электронной почты владельца страницы, которые использовались при создании страницы и используются при ее ведении. Такую же информацию необходимо будет предоставлять о людях, которые размещают информацию на странице, то есть речь идет об администраторах, о владельцах каналов, о лицах, которым предоставили право самостоятельно размещать информацию в паблике или на канале. Это фамилия, имя и отчество при наличии.

Помимо этого, российским юрлицам необходимо предоставить наименование организации, ее правовую форму, ОГРН. Для индивидуальных предпринимателей — ОГРНИП. Для иностранных лиц, лиц без гражданства — место постоянного проживания, владельца, администратора этой персональной страницы. Для иностранных организаций — наименование, организационно-правовая форма, страна регистрации и налоговый идентификатор страны регистрации. Все эти сведения будут включаться в перечень персональных страниц, который будет вести Роскомнадзор.

В том случае, если владельцы страницы данные не предоставят, то закон с 1 января следующего года предусматривает ответственность. Это запрет на размещение рекламы и информации о финансировании владельцев страницы, запрет на репост из таких страниц и, как крайняя мера, это блокировка персональной страницы по требованию Роскомнадзора.

По мнению участников обсуждения, данный закон позволит минимизировать распространение фейковой информации, а также повлияет на личную и общественную безопасность. Представители экспертного сообщества поддержали деанонимизацию владельцев каналов.