В Элисте в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» начато строительство детских и спортплощадок

Всего их будет девять: шесть детских, две комбинированных и одна спортивная. Детские разместятся в четвертом, седьмом микрорайоне, а также по ул. Клыкова, Сусеева, Строительной и Автомобилистов. Комбинированные - будут устроены на внутридомовой территории в первом микрорайоне и между пятиэтажек по ул Клыкова. Объекты введут в эксплуатацию уже в этом году. В стандартный набор детской площадки входят горки, малые архитектурные формы, круговые карусели, качели, скамейки.

На комбинированных - добавлены турники, теннисный стол, элементы воркаут-зон. Кстати, в городском округе предельная стоимость объекта увеличена с 2 до 2,5 млн рублей. Нормативами предусмотрено, что 10% стоимости объекта – это взнос жильцов или юридических лиц. Остальная сумма – финансирование из бюджетов разных уровней.