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9 июня, 11:03
Новости

Лето в самом разгаре

Лето в самом разгаре

И по статистике, с наступлением этого периода времени резко возрастает количество пожаров, связанных со сжиганием травы и мусора. Региональное управление МЧС призывает жителей и гостей региона быть более внимательными и напоминает элементарные правила безопасности. Так, сжигать сухую траву, мусор и отходы можно только на специально оборудованных площадках.

Костры нельзя разжигать в сухую и ветреную погоду, и не оставляйте их не потушенными.

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