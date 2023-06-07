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9 июня, 09:08
Новости

Сегодня состоится 35-я сессия Народного Хурала Калмыкии шестого созыва

Сегодня состоится 35-я сессия Народного Хурала Калмыкии шестого созыва

А накануне прошло заседание комитетов. На совещании по аграрным вопросам и природопользованию был рассмотрен и рекомендован к принятию проект закона «О внесении изменений в Закон «О регулировании земельных отношений». Сразу три законопроекта были поддержаны на заседании комитета по образованию, здравоохранению, культуре, соцзащите и спорту.

А именно - о внесении изменений в отдельные законодательные акты, а также в статьи законов: «Об организации работы по опеке и попечительству», «Об образовании».

Подробнее о 35-й сессии Народного Хурала расскажем в дневном выпуске Вестей.

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