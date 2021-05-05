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17 мая, 17:24
НовостиСтроительство

В Элисте в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начали ремонт улицы Юрия Клыкова и проспекта имени Петра Анацкого

В Элисте в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начали ремонт улицы Юрия Клыкова и проспекта имени Петра Анацкого

Также стартовало строительство дорог на Северной и Рельефной, в планах – дорожные работы по улице Ленина. По Клыкова предусмотрена замена дорожного полотна, тротуарного покрытия и автобусных остановок, а в районе храма «Золотая обитель Будды Шакьямуни» планируется расширение парковки и устройство дополнительных пешеходных переходов. На Ленина запланировали строительство дополнительной парковки и пешеходных переходов, прилегающих к школе №2, установку дорожных знаков, ограждений и модернизацию светофоров.

Общая протяженность дорожного полотна составит более семи километров. Всего в этом году в республике планируется проложить более 122 километров дорог, общий бюджет составил почти 2 млрд 850 млн рублей.

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