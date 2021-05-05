В Калмыкии впервые за три года в прежнем режиме начинают работу детские лагеря

По распоряжению Роспотребнадзора полностью будут сняты антиковидные ограничения. Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил ведомствам тщательно подготовить лагеря к приему детей с соблюдением необходимых мер безопасности.



«Организация оздоровительного отдыха учащихся – наша приоритетная задача», – подчеркнул Глава региона.



На территории республики планируются к открытию 102 лагеря дневного пребывания и 5 стационарных здравниц. За летний период в них смогут отдохнуть более семи тысяч школьников. А у 1610 старшеклассников будет возможность получить временное трудоустройство.



Министерство образования и науки и Министерство социального развития, труда и занятости организует эту меру поддержки тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Через три недели в лагерях начинается первая смена военно-патриотического направления, а второй и третий потоки ориентированы на творчество и спорт.



«Уверен, летом ребята полноценно отдохнут, получат новые знания, обретут друзей и наберутся сил перед учебным годом», - отметил Бату Хасиков.