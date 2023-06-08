Ученые Калмыкии и Монголии объединят усилия в сфере селекции сельхозживотных

Калмыкия и Монголия объединят усилия в работе в агропромышленном комплексе, в частности, в сфере селекции сельскохозяйственных животных.

"С послом Монголии обсудили ряд вопросов в сфере укрепления сотрудничества между нашими республиками, а также совместные проекты. Отдельной темой для обсуждения стал вопрос развития взаимоотношений в сфере сельского хозяйства. Сегодня скот калмыцкой породы разводят в том числе и в Монголии. В наших планах - обмен опытов фермеров, совместная работа [с монгольскими коллегами] Калмыцкого государственного университета в области селекции и генетики скота калмыцкой породы", - написал глава республики.

По словам Хасикова, планируется также обмен туристическими группами между Калмыкией и Монголией на регулярной основе, взаимное приглашение национальных музыкальных коллективов и спортсменов на праздники, обучение студентов из Монголии в Калмыцком госуниверситете.

"Два братских народа прочно связывают узы вековой дружбы и глубокие традиции, которые передавались из поколения в поколение. Все это прочная основа сегодняшних и будущих отношений между нами. Между нашими народами существует тесная духовная связь. Пользуясь случаем, пригласил полномочного посла на международный буддийский форум, который состоится в Калмыкии в 2024 году", - добавил он.

Об этом в субботу по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в России Улзийсайханом Энхтувшином сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Фото: Бату Хасиков