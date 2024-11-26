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28 ноября, 07:33
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Каталог о традиционной буддийской культуре калмыцкого народа представили в Астрахани.

Каталог о традиционной буддийской культуре калмыцкого народа представили в Астрахани.

В Астраханском краеведческом музее прошла презентация Каталога о традиционной буддийской культуре калмыцкого народа. Проект приурочен к 300-летию Российской академии наук. В качестве партнёров выступили Калмыцкий научный центр РАН и государственный архив Астраханской области.

В музее также была организована выставка, в которую вошло порядка 60 артефактов из коллекции калмыцкой обрядности XIX и XX веков, а также виртуальный тур. Идея реализована при поддержке фонда «История Отечества».

Почётным гостем презентации стал заместитель генерального директора Государственного музея Востока Илья Зайцев: «Это замечательное событие, каждый каталог − результат упорного, иногда многолетнего труда, иногда целого коллектива учёных, музейщиков, которые должны материал собрать, его должным образом описать. Это, мне кажется, такая важная веха в изучении буддизма в Астраханском крае, да и в целом в стране».

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Кадры из репортажа ГТРК Астрахань

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