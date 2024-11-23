26 ноября, 07:06
В Элисте в колледже профессионального образования КалмГУ прошла встреча с учениками из поселка Яшкуль
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Здесь ребята познакомились с возможностями, которые предоставляет колледж профессионального образования.
В рамках профориентационной программы ребята узнали о различных специальностях, которые можно получить в среднем учебном заведении КГУ, а также о перспективах трудоустройства после окончания учебы.
Преподаватели провели увлекательные мастер-классы и открытые уроки, где школьники смогли увидеть процесс обучения и задать интересующие их вопросы.
Фото: Колледж профессионального образования КалмГУ