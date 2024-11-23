В Элисте в колледже профессионального образования КалмГУ прошла встреча с учениками из поселка Яшкуль

Здесь ребята познакомились с возможностями, которые предоставляет колледж профессионального образования.

В рамках профориентационной программы ребята узнали о различных специальностях, которые можно получить в среднем учебном заведении КГУ, а также о перспективах трудоустройства после окончания учебы.

Преподаватели провели увлекательные мастер-классы и открытые уроки, где школьники смогли увидеть процесс обучения и задать интересующие их вопросы.

Фото: Колледж профессионального образования КалмГУ