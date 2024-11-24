Рифат Сабитов объяснил причину роста просмотров в «VK Видео»

По данным Общественного Совета при Минцифры России, в третьем квартале время, которое зрители проводили за просмотром, выросло на 265 % в сравнении с тем же периодом 2023 года. Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов считает, что стимулом для роста популярности отечественных онлайн-платформ не только проблемы в работе YouTube. По его словам, зрители все чаще выбирают российские площадки, которые предлагают стабильный доступ к качественному и безопасному контенту и высокую скорость работы. И это хорошо, поскольку YouTube отказывается удалять противоправный контент, как того требует Роскомнадзор. Тем самым западный видеохостинг продолжает распространять фейки и другую опасную для пользователей информацию, а среди них есть и дети. Также Рифат Сабитов подчеркнул, что переход на отечественные платформы не только укрепляет позиции российских площадок, но и создает условия для создания уникального, качественного отечественного контента, что помогает сохранить и популяризовать наше культурное наследие. В этом есть ещё один позитивный момент.