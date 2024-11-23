С декабря вступит в силу закон о кредитных каникулах для участников СВО

Мерой поддержки смогут воспользоваться мобилизованные, призывники, а также военные (за исключением курсантов военных училищ), заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше года. Списание распространяется и на супругов военнослужащих.

Обязательства прекращаются в случае, если по долгам поступил акт о взыскании или начато исполнительное производство до поступления на службу. При этом сумма списания не может составлять более 10 миллионов рублей.

Продолжительность кредитных каникул при этом увеличивается: по новым нормам льготный срок – 180 дней. Однако военнослужащий в любом случае должен обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года.

Исполнительное производство прекращается также в случае гибели военнослужащего, объявлении умершим или признании инвалидом первой группы.

Банки пока не готовы дать комментарий: в их системах нет программы работы по новым нормам. Предполагается, что они появятся ближе к дате вступления законопроекта в силу.