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3 марта, 10:57
Новости

В Элисте в этом году энергоснабжающая организация отремонтирует 24 трансформаторные подстанции

В Элисте в этом году энергоснабжающая организация отремонтирует 24 трансформаторные подстанции

Специалисты калмыцкого филиала компании завершили ремонт оборудования трансформаторной подстанции, от работы которой зависит надежность электроснабжения элистинской городской поликлиники, республиканского туберкулезного детского центра и городской станции скорой и неотложной помощи.

В этом году заменят и отремонтируют более 100 опорных изоляторов, 180 предохранителей и 40 рубильников.

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