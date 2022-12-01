3 марта, 10:57
В Элисте в этом году энергоснабжающая организация отремонтирует 24 трансформаторные подстанции
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Специалисты калмыцкого филиала компании завершили ремонт оборудования трансформаторной подстанции, от работы которой зависит надежность электроснабжения элистинской городской поликлиники, республиканского туберкулезного детского центра и городской станции скорой и неотложной помощи.
Специалисты калмыцкого филиала компании завершили ремонт оборудования трансформаторной подстанции, от работы которой зависит надежность электроснабжения элистинской городской поликлиники, республиканского туберкулезного детского центра и городской станции скорой и неотложной помощи.
В этом году заменят и отремонтируют более 100 опорных изоляторов, 180 предохранителей и 40 рубильников.