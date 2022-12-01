3 марта, 15:35
 7 °C
80,19
75,47
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 марта, 11:07
Новости

Лаганские каратисты заняли призовые места на первенстве "КУБОК ВОИНА" в Волжском Волгоградской области

Лаганские каратисты заняли призовые места на первенстве "КУБОК ВОИНА" в Волжском Волгоградской области

В турнире приняло участие более 150 спортсменов из разных регионов страны. Эти состязания стали уже давней спортивной традицией. Ежегодно они собирают лучших бойцов на татами для выявления сильнейших.

Лаганские каратисты Ангелина Эрднеева и Артём Камнев завоевали серебряные медали в своих весовых категориях.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия