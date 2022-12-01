Лаганские каратисты заняли призовые места на первенстве "КУБОК ВОИНА" в Волжском Волгоградской области

В турнире приняло участие более 150 спортсменов из разных регионов страны. Эти состязания стали уже давней спортивной традицией. Ежегодно они собирают лучших бойцов на татами для выявления сильнейших.



Лаганские каратисты Ангелина Эрднеева и Артём Камнев завоевали серебряные медали в своих весовых категориях.