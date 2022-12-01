Сегодня, в "единый выплатной день" будут перечислены февральские выплаты

Это будет произведено по линии Социального Фонда России гражданам, которые получают детские пособия на банковские счета и карты. Единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам при ранней постановке на учет, выплаты на первого ребенка до 3 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам, на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом и другие выплаты, которые были переданы из органов соцзащиты населения в Социальный фонд.



Стоит отметить, что с марта этого года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам во всех регионах России также будет приходить в один день — 8 числа каждого месяца. Но поскольку в этом месяце 8 марта — нерабочий день, пособие будет перечислено досрочно — 7 марта.