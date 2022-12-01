3 марта, 15:35
 7 °C
80,19
75,47
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 марта, 10:31
Новости

Сегодня, в "единый выплатной день" будут перечислены февральские выплаты

Сегодня, в "единый выплатной день" будут перечислены февральские выплаты

Это будет произведено по линии Социального Фонда России гражданам, которые получают детские пособия на банковские счета и карты. Единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам при ранней постановке на учет, выплаты на первого ребенка до 3 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам, на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом и другие выплаты, которые были переданы из органов соцзащиты населения в Социальный фонд.

Стоит отметить, что с марта этого года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам во всех регионах России также будет приходить в один день — 8 числа каждого месяца. Но поскольку в этом месяце 8 марта — нерабочий день, пособие будет перечислено досрочно — 7 марта.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия