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13 декабря, 16:11
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Из Калмыкии во всесоюзный детский центр «Смена» отправилась группа школьников.

Из Калмыкии во всесоюзный детский центр «Смена» отправилась группа школьников.

В детском центре это 16 смена по дополнительной общеразвивающей программе «Арт - лаборатория».

В делегацию из республики Калмыкия вошли отличники учебы, активисты Калмыцкой национальной гимназии и победители республиканского туристско-краеведческого движения «Бичкн Торскм».

Программа "Арт-лаборатория" направлена на раскрытие творческого потенциала каждого участника. Для ребят будут открыты мастер-классах, состоятся встречи с известными людьми, а также различные спортивные и творческих активности. Завершится смена презентацией проектов и ярким итоговым концертом.

Фото: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08

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