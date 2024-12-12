13 декабря, 16:11
Из Калмыкии во всесоюзный детский центр «Смена» отправилась группа школьников.
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В детском центре это 16 смена по дополнительной общеразвивающей программе «Арт - лаборатория».
В делегацию из республики Калмыкия вошли отличники учебы, активисты Калмыцкой национальной гимназии и победители республиканского туристско-краеведческого движения «Бичкн Торскм».
Программа "Арт-лаборатория" направлена на раскрытие творческого потенциала каждого участника. Для ребят будут открыты мастер-классах, состоятся встречи с известными людьми, а также различные спортивные и творческих активности. Завершится смена презентацией проектов и ярким итоговым концертом.
Фото: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08