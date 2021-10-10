В Элисте увековечили память Санчура Бувашова

Уроженец Малых Дербет за достигнутые успехи в развитии животноводства был удостоен звания Герой Социалистического труда. Теперь его барельеф занял своё почётное место на мемориальной аллее. На церемонии открытия побывал наш корреспондент Церен Банинов.

Санчур Бувашов, по словам родственников, был потомственным животноводом, его отец также разводил коней. Потому, после войны все силы и опыт он бросил на восстановление сельского хозяйства Сталинградской области. Там в посёлке Крепинский он поселился после депортации. А родился в 1930 году в селе Малые Дербеты.

Открытию барельефа предшествовала большая работа. Свой вклад внесли и неравнодушные жители Калмыкии, в числе которых Николай Чимидов. В свободное время он ведёт работу по восстановлению памяти о земляках. Неоценимую помощь оказали также члены Союза «Калмыкия-Волгоград2. Организация служит своеобразной площадкой для общения и взаимодействия жителей двух регионов. Ее председателю Геннадию Кошелеву и главе Совета старейшин республики Эрдне Пашнанову предоставили почетное право открыть памятный знак.

По словам заместителя председателя Союза «Калмыкия-Волгоград», это торжественное событие – итог многолетних усилий неравнодушных людей.

Как рассказал родственник Бувашова Владимир Босхомджиев, будучи Героем социалистического труда, Санчур Санджиевич оставался простым и отзывчивым человеком. Многие обращались к нему за помощью.

Имя ещё одного славного сына калмыцкого народа увековечена на Аллее Героев. Его жизненный и трудовой путь всегда будет служить примером для многих поколений жителей республики.