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1 ноября, 20:27
НовостиСпорт

«Уралан» подвел итоги сезона

«Уралан» подвел итоги сезона

Их озвучил главный тренер клуба Анатолий Михайличенко на пресс-конференции. В турнирной таблице третьего дивизиона Чемпионата России в зоне Юг, элистинцы заняли седьмое место, набрав двадцать очков: четыре победы, шесть поражений. И восемь раз они сыграли вничью.

Лучшими бомбардирами команды стали Арсланг Гашунов и Эрдни Мархенов. Они забили восемь и шесть мячей соответственно.

Кроме того, наставник желто-синих отметил и проблемы, которые возникли по ходу сезона. Основная из них – комплектование основного состава. За игровой период было просмотрено более сорока футболистов. 

Также Михайличенко рассказал, что подготовка к новому сезону стартует уже 10 ноября. Пока тренировки будут проходить в зале. В планах тренерского штаба заявить в межсезонье «Уралан» для участия в одном из межрегиональных кубковых турниров.

Отметил тренер и поддержку фанатов, а также мотивацию, которая появилась у воспитанников детско-юношеской спортшколы после появления в регионе команды, выступающей в третьей лиге. 

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