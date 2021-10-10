В Элисте развернули пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Это связано с ажиотажным спросом на вакцинацию на фоне введенных по стране ограничений. Горожане понимают, что только прививка от COVID-19 обезопасит их от новой коронавирусной инфекции.

Сделать прививку можно в стационарных пунктах в Горполиклинике и ее филиалах в 6 и 1 микрорайонах, в Ресбольнице, детском медицинском центре в 8 микрорайоне. В удобное время и без очереди с 10:00 до 17:00 при предъявлении паспорта и СНИЛС. Предварительная запись не требуется

А с 4 ноября передвижной комплекс заработает у магазина «Смешные цены» в районе оптовой базы. Пункты работают без перерыва и выходных.