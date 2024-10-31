В Элисте стартует турнир по волейболу среди девушек

Сегодня в зале Дворца спорта им. Н.М. Калдарикова состоялось торжественное открытие Республиканского турнира по волейболу среди девушек 2010 года и младше, посвященного 50-летию образования бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Калмыкия «Республиканская детско-юношеская спортивная школа».

В соревнованиях участвуют команды из Элисты, районов республики и г. Астрахани, которые приехали продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучшей волейбольной команды.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия