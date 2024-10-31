Доктор Хонгр Цебеков поделился опытом своей работы

Травматолог Хонгр Цебеков республиканской больницы Калмыкии принял участие в научно-практической межрегиональная конференции травматологов-ортопедов, проходившей в Ставрополе.

В своем выступление доктор поделился опытом лечения переломов костей таза, в том числе рассказал о недавнем случае спасении 21-летнего жителя Калмыкии после ДТП.

- «В этом году мы выполнили около 20 таких операций, которые помогли пациентам избежать инвалидности и быстро восстановиться. Мы внедряем новые виды и методы лечения, проходим обучение в других регионах. В Ставрополе остеосинтез лонных костей таза не проводят, поэтому нас пригласили поделиться успешным опытом ведения таких пациентов», - сказал Хонгр Цебеков.

На конференции специалисты обсудили темы осложнений у пациентов с политравмой, опыт лечения переломов костей таза, современные подходы к оказанию медпомощи при переломах бедра у пожилых людей и многое другое.

Фото: Ресбольница08