2 ноября, 15:41
 19 °C
105,84
97,44
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 ноября, 11:54
НовостиСобытие

В день народного единства Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания начнет 16-часовой Всероссийский марафон "Россия – большая семья"

В день народного единства Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания начнет 16-часовой Всероссийский марафон "Россия – большая семья"

Ровно в 8.00 часов на медиаплатформе "Смотрим". Объединяющим медиацентром станет ГТРК "Самара", которая свяжет все регионы России.

ГТРК «Калмыкия расскажет о многонациональных семьях Омаровых- Мучкаевых, о Булхуковых, имеющих многолетний стаж работы в производственной сфере, и о творческой династии Босхомджиевых.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия