В день народного единства Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания начнет 16-часовой Всероссийский марафон "Россия – большая семья"

Ровно в 8.00 часов на медиаплатформе "Смотрим". Объединяющим медиацентром станет ГТРК "Самара", которая свяжет все регионы России.

ГТРК «Калмыкия расскажет о многонациональных семьях Омаровых- Мучкаевых, о Булхуковых, имеющих многолетний стаж работы в производственной сфере, и о творческой династии Босхомджиевых.