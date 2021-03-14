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2 апреля, 14:30
НовостиГородЭкология

В Элисте стартует месячник благоустройства общественных территорий

В Элисте стартует месячник благоустройства общественных территорий

Каждая пятница в калмыцкой столице будет посвящена борьбе со стихийными свалками и подготовке города к весенне-летнему периоду. Акция продолжает мероприятия, начатые в прошлом году. 

По данным Администрации Элисты, на территории Аршанских родников трижды проводились масштабные субботники, но нерадивые граждане продолжают оставлять здесь мусор – и бытовой, и крупногабаритный. Но, как отмечают специалисты, по сравнению с предыдущими периодами, динамика есть – стихийных свалок становится меньше.

 

 

 

 

 

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