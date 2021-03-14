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2 апреля, 15:25
НовостиКультура

На сцене Национального театра Калмыкии «Шууган хальмг хотнд»

На сцене Национального театра Калмыкии «Шууган хальмг хотнд»

Сегодня в Национальном драматическом театре им Баатра Басангова вновь представят музыкальную комедию «Шууган хальмг хотнд» в постановке народного артиста Калмыкии Сергея Бурлаченко. 

Автор пьесы на калмыцком языке - член Союза литераторов республики Раиса Шурганова. В основе - сюрреалистичная история любви цыгана Мирко и калмычки Тёвшун в исполнении молодых актеров. В спектакле задействована практически вся труппа. 

Яркая фееричная музыкальная комедия уже полюбилась зрителям.

 

 

 

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