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2 апреля, 13:21
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К Всемирному дню распространения информации об аутизме запланирован ряд мероприятий

К Всемирному дню распространения информации об аутизме запланирован ряд мероприятий

Ребята из элистинской школы N 12 проведут акцию «Зажги синим», приуроченную к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Эта дата призвана обратить внимание на тех, кто сталкивался с этим явлением в своей жизни. К этому Дню выставку методических разработок подготовили психологи, логопеды, дефектологи, тьюторы. Подробнее о расстройствах аутистического спектра можно будет узнать на книжной выставке. Сами дети тоже внесли свой вклад и представили свои рисунки на эту тему. 

Запланированы и другие мероприятия, венцом которых станет традиционный запуск воздушных шаров. 

Подробнее расскажем в выпусках "Вести Калмыкия".

 

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