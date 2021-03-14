К Всемирному дню распространения информации об аутизме запланирован ряд мероприятий

Ребята из элистинской школы N 12 проведут акцию «Зажги синим», приуроченную к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Эта дата призвана обратить внимание на тех, кто сталкивался с этим явлением в своей жизни. К этому Дню выставку методических разработок подготовили психологи, логопеды, дефектологи, тьюторы. Подробнее о расстройствах аутистического спектра можно будет узнать на книжной выставке. Сами дети тоже внесли свой вклад и представили свои рисунки на эту тему.

Запланированы и другие мероприятия, венцом которых станет традиционный запуск воздушных шаров.

Подробнее расскажем в выпусках "Вести Калмыкия".