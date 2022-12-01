Калмыкия вошла в десятку регионов с наибольшим числом нетрезвых водителей

По данным, опубликованным на сайте общественного движения "Дорога для трезвых" только за прошлый год в России произошло более 14 тысяч ДТП, в результате которых более 3,5 тыс. человек погибли. Стоит отметить, самым безопасным регионом стала Чеченская республика. При этом ни для кого не секрет, что вождение в состоянии алкогольного опьянения не только противозаконно, но и может привести к трагедии.