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6 апреля, 10:57
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Калмыкия вошла в десятку регионов с наибольшим числом нетрезвых водителей

Калмыкия вошла в десятку регионов с наибольшим числом нетрезвых водителей

По данным, опубликованным на сайте общественного движения "Дорога для трезвых" только за прошлый год в России произошло более 14 тысяч ДТП, в результате которых более 3,5 тыс. человек погибли. Стоит отметить, самым безопасным регионом стала Чеченская республика. При этом ни для кого не секрет, что вождение в состоянии алкогольного опьянения не только противозаконно, но и может привести к трагедии.

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