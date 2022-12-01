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18 января, 09:12
Новости

Экологическая общественная организация из Калмыкии победила в конкурсе Фонда президентских грантов

Экологическая общественная организация из Калмыкии победила в конкурсе Фонда президентских грантов

В первом состязании 2023 года в число лучших вошли 6 проектов из республики. Один из них представило движение «Наш край». Благодаря конкурсу привлечено более 850 тыс. рублей на реализацию проекта «Сохраним природу Калмыкии».

Он направлен на повышение экологической грамотности учеников 5-9 классов школ региона. Ранее «Наш край» уже получал поддержку Фонда президентских грантов на проекты по сохранению тюльпанов.

Фото из соцсетей Бюджетного научного учреждения РК Института комплексных исследований аридных территорий.

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