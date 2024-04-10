Рифат Сабитов принял участие в конференции, посвященной воспитанию гражданина и патриота России

В Общественной палате РФ состоялась научно-практическая конференция «Судьба России рождается в служении Отечеству ее строителей, защитников и героев — с детства и на всю жизнь», посвященная реализации программ Президента РФ «Кадры» и «Время героев». Для этого предполагается создать в стране полноценное кадетское образования, которое должно стать основой формирования новой национальной элиты Отечества и нового профессионального слоя государственных служащих России.

Мероприятие было организовано Комиссией ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций совместно с Общественным советом при Минобороны России, Союзом журналистов России и Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных сил («Мегапир») по инициативе попечительского совета Московского Суворовского военного училища, которому в 2024 году исполняется 80 лет.

Обращаясь к суворовцам и кадетам, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов отметил:

«Думаю, для всех вас высокая честь быть сегодня здесь и видеть героев России, которые своей жизнью доказали, что служат Отечеству, брать с них пример, планируя свой жизненный путь. Это ваши учителя по жизни, как и те, что учат вас в школе, училищах, кадетских классах. Эти люди готовят подрастающее поколение, которое будет руководить страной, двигать ее к процветанию, светлому будущему. Это и есть победа, которая происходит не только на поле боя, но в идеологии и смыслах», — отметил Рифат Сабитов.

О необходимости целенаправленного формировании государственно-патриотического мировоззрения юных граждан, пробуждения у молодежи личного желания и стремления счастливо жить в родной стране, строить и защищать Отечество, в своем выступлении говорил первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров.

Мысль о формировании государственно-патриотического мировоззрения продолжил президент коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», выпускник Московского СВУ генерал-майор Александр Владимиров. По его мнению, вся система национального образования, просвещения и воспитания должны воспитывать и готовить исключительно гражданина и патриота России, строителя и защитника Отечества. А кадетское образование в России должно являться компонентом государственной кадровой политики государственной службы и курироваться Верховным главнокомандующим.

В числе важнейших условий успеха участники конференции видят объединение усилий педагогического и информационного сообщества, а также выработку единых подходов в области образования, гос. управления и в сфере массовых коммуникаций по вопросам деятельности системы кадетского образования в России.

По итогам заседания в федеральные органы законодательной и исполнительной власти и научные организации направлены рекомендации ОП РФ.