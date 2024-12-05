В Элисте сотрудниками полиции раскрыта кража денежных средств с банковской карты

К участковому уполномоченному полиции г.Элисты обратился местный житель по факту кражи банковской карты, с которой в последующем произошли списания в размере 10 500 руб.

Лицо причастное к краже было установлено и задержано. Им оказался 34-летний знакомый потерпевшего, который сознался в содеянном.

Мужчина пояснил, что, находясь в домовладении заявителя, в ходе совместного распития спиртных напитков, воспользовавшись отсутствием последнего похитил банковскую карту. После чего совершал с её помощью покупки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.