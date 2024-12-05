Тимур Гаваев проинспектировал реализацию проекта по кормопроизводству в Яшкульском районе.

Это первый подобный опыт для Племенного завода «Улан-Хееч». Тут впервые устанавливается широкозахватная дождевальная машина, которая будет орошать более 80 гектаров земли. Уже на следующий год с этой площади планируется собрать более 500 тонн грубых кормов для сельскохоз животных. В текущем году в Племзаводе «Улан-Хееч» получено свыше 21 тыс. голов ягнят, после чего предприятие вернуло лидерство по количеству овецепоголовья в стране. «На прошедшей стратегической сессии по развитию животноводства Главой Калмыкии перед АПК поставлены задачи по увеличению на территории республики собственной кормовой базы и введения в оборот неиспользуемых земель регулярного орошения. Сейчас уже приступили к практической реализации выполнения задач,- подчеркнул Тимур Гаваев. «Кроме этого, в текущем году на территории хозяйства реализован проект по строительству окормочного комплекса на 5 тыс. голов МРС», заключил он.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии