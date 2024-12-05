7 декабря, 09:40
В ДТП в Городовиковском районе пострадали 2 человека
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Cообщение о дорожно-транспортном происшествии в 20-ти километрах от города Городовиковск поступило сегодня в 7:02.
По прибытии спасателей наблюдалось, что водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.
Сотрудники МЧС России произвели отключение аккумуляторной батареи на транспортном средстве. Возгорания, розлива ГСМ нет.
Фото: МЧС Республики Калмыкия