В ДТП в Городовиковском районе пострадали 2 человека

Cообщение о дорожно-транспортном происшествии в 20-ти километрах от города Городовиковск поступило сегодня в 7:02.

По прибытии спасателей наблюдалось, что водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.

Сотрудники МЧС России произвели отключение аккумуляторной батареи на транспортном средстве. Возгорания, розлива ГСМ нет.

Фото: МЧС Республики Калмыкия