В Элисте состоялся традиционный турнир по футболу «Дети Сибири – репрессированные, но не сломленные»

Он проходит уже в 16 раз, по традиции, участвуют представители из всех районов республики. На мероприятии побывала и наш корреспондент Белг Манцаева.

Сергей Яманов не первый год принимает участие в турнире по мини-футболу. Сам же он из тех, кого называют «Дети Сибири». Тогда он был совсем ребенком и не помнит голод, холод и все трудности, которые пришлось перенести его родителям. В детских воспоминаниях остались лишь огромные сугробы ослепляющего глаза снега и долгожданное возвращение домой. Сергей Манджиевич представляет команду Алтайского края – «Хамдан».

Этот турнир было бы ошибочно назвать игрой за звание сильнейшего. Это больше похоже на товарищеские матчи старых знакомых.

А организатор мероприятия – Санал Боваев, родился уже здесь в Калмыкии в 60-х годах. Родители часто рассказывали о тех суровых временах, говорит он. Сегодняшнее состязание - это дань памяти тем, кто не вернулся из ссылки. Первый турнир прошел в 2006 году. Вот уже на протяжении 16 лет он собирает любителей этого вида спорта среди детей Сибири. География обширна.

Ну, а среди болельщиков дети и внуки. Они признаются, что с особой теплотой относятся к родным и близким людям, преклоняются перед их мужеством и жизнелюбием.