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28 декабря, 21:15
НовостиПамять

Сегодня прошел открытый показ короткометражного фильма «Прощай, земля калмыцкая»

Сегодня прошел открытый показ короткометражного фильма «Прощай, земля калмыцкая»

Он посвящен депортации калмыцкого народа. Как рассказал - режиссер фильма Арлтан Бембеев, на съемки его вдохновила картина отца, Заслуженного художника Калмыкии Григория Бембеева. В процессе написания сценария, он занимался чтением исследовательских работ о депортации и отметил, что множество трагичных историй могло бы лечь в основу короткометражного и полнометражного драматического кино.

 Для своего фильма он выбрал самый обобщенный и распространенный образ семьи и солдата. Зал был полон людей. Он поведал о создании картины и как проходили съемки.

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