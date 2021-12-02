Сегодня прошел открытый показ короткометражного фильма «Прощай, земля калмыцкая»

Он посвящен депортации калмыцкого народа. Как рассказал - режиссер фильма Арлтан Бембеев, на съемки его вдохновила картина отца, Заслуженного художника Калмыкии Григория Бембеева. В процессе написания сценария, он занимался чтением исследовательских работ о депортации и отметил, что множество трагичных историй могло бы лечь в основу короткометражного и полнометражного драматического кино.

Для своего фильма он выбрал самый обобщенный и распространенный образ семьи и солдата. Зал был полон людей. Он поведал о создании картины и как проходили съемки.