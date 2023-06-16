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19 июня, 11:47
Новости

В Элисте состоялся республиканский этап турнира «Кожаный мяч» «Сельская Лига-Колосок»

В Элисте состоялся республиканский этап турнира «Кожаный мяч» «Сельская Лига-Колосок»

Состязались 15-летние юноши. Победила команда «Булгун» из села Троицкое. Она будет защищать честь Калмыкию на межрегиональном этапе в городе Ессентуки с 27 июля по 3 августа. Второе место занял яшкульский «Тюльпан», третье – «Амтя-Нур» из села Приютное.

Лучшим игроком стал Каныр Бадма-Халгаев. Среди вратарей, защитников и нападающих лидировали Алексей Цыба, Санчир Манджиев и Батыр Басангов. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола республики.

Фото: Федерация футбола Республики Калмыкия

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