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19 июня, 11:25
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Калмыцкие студенты стали призерами всероссийского фестиваля

Калмыцкие студенты стали призерами всероссийского фестиваля

В Ханты-Мансийске проходит «Российская студенческая весна». Степной регион представил ансамбль медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой «Теегин Айс». Ребята исполнили танец «Молодежный» и заняли третье место. В форуме участвовали две тысячи студентов из семидесяти регионов России. Они показали свои творческие способности в разных конкурсных номинациях. Об этом сообщают соцсети учебного заведения.

Фото: Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой

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