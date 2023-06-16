Калмыцкие студенты стали призерами всероссийского фестиваля

В Ханты-Мансийске проходит «Российская студенческая весна». Степной регион представил ансамбль медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой «Теегин Айс». Ребята исполнили танец «Молодежный» и заняли третье место. В форуме участвовали две тысячи студентов из семидесяти регионов России. Они показали свои творческие способности в разных конкурсных номинациях. Об этом сообщают соцсети учебного заведения.

Фото: Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой