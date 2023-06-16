17 пожаров за неделю. В основном горит мусор

Спасателям пришлось тушить два техногенных пожара и возгорание сухой растительности. Кроме того, сотрудники подразделения выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. Причем в 12 раз. Такую статистику сегодня приводит Главное управление МЧС России по Калмыкии.

И напоминает жителям республики о соблюдении мер пожарной безопасности, в том числе на водных объектах, а также призывает выполнять правила дорожного движения при эксплуатации транспортных средств.