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10 мая, 13:32
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В Элисте состоялся праздничный концерт на крыше городской администрации

В Элисте состоялся праздничный концерт на крыше городской администрации

«Катюша», «Случайный вальс», «Эхо любви», «А зори здесь тихие» и многие другие песни военных лет прозвучали с крыши Администрации столицы. Таким образом артисты Государственного симфонического оркестра отдали дань памяти погибшим героям. Музыканты исполнили бессмертные произведения под управлением Заслуженного деятеля искусств республики Мергена Настинова.

 В жестоких боях именно песни давали солдатам уверенность, поднимали боевой дух. Прошло много времени, но они звучат и сегодня, затрагивая сердца каждого.

 

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