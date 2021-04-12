В Элисте состоялся праздничный концерт на крыше городской администрации

«Катюша», «Случайный вальс», «Эхо любви», «А зори здесь тихие» и многие другие песни военных лет прозвучали с крыши Администрации столицы. Таким образом артисты Государственного симфонического оркестра отдали дань памяти погибшим героям. Музыканты исполнили бессмертные произведения под управлением Заслуженного деятеля искусств республики Мергена Настинова.

В жестоких боях именно песни давали солдатам уверенность, поднимали боевой дух. Прошло много времени, но они звучат и сегодня, затрагивая сердца каждого.