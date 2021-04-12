На Элистинском ипподроме прошел конно-спортивный праздник

Дню Победы посвятили конноспортивный праздник, который состоялся на элистинском ипподроме.

В целях безопасности – без участия зрителей. Лучшим стал житель Сарпинского района Санал Цебеков верхом на гнедом жеребце по кличке Аякс.

Ранее он же выиграл скачки 1 мая в поселке Ергенинский. Так что теперь он обладатель еще одного автомобиля. Всего же, более 70 наездников и их питомцев прошли 7 дистанций. А первым был заезд на 16 верблюдах. Все победители получили ценные призы.