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10 мая, 14:18
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На Элистинском ипподроме прошел конно-спортивный праздник

На Элистинском ипподроме прошел конно-спортивный праздник

Дню Победы посвятили конноспортивный праздник, который состоялся на элистинском ипподроме. 

В целях безопасности – без участия зрителей. Лучшим стал житель Сарпинского района Санал Цебеков верхом на гнедом жеребце по кличке Аякс.

 Ранее он же выиграл скачки 1 мая в поселке Ергенинский. Так что теперь он обладатель еще одного автомобиля. Всего же, более 70 наездников и их питомцев прошли 7 дистанций. А первым был заезд на 16 верблюдах. Все победители получили ценные призы.

 

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