Можно ли продать квартиру, купленную в ипотеку?

Все просто, если ипотека уже погашена. Квартира уже находится в вашем полном распоряжении, поэтому проблемы в этом вопросе, в принципе, не возникает. Но что делать, если до погашения ипотеки еще далеко, а квартира вдруг стала больше не нужна или очень срочно нужны средства?

❗Рассмотрим три варианта, которые помогут понять, как продать квартиру, купленную в ипотеку и не подвергать себя риску все потерять.

🔸Найдите покупателя, который готов купить ее вместе с долгом

Это редкий случай, но такое предложение может заинтересовать тех, кто не располагает нужной суммой для полного выкупа жилья. Для этого потенциальному покупателю нужно будет предоставить в банк пакет документов на оформление ипотеки, получить одобрительное решение и тогда приступать к оформлению сделки.

Процедура достаточно сложная, поэтому продавец должен быть очень внимателен. Самое главное – убедиться, что после сделки он ничего не остался должен банку. Для этого достаточно запросить справку о наличии задолженности перед компанией.

🔸Погасить ипотеку в процессе сделки продажи

Тут механизм несколько проще. Проводится продажа через специальный счет или аккредитив под бдительным наблюдением банка-кредитора. Покупатель вносит оговоренную сумму на указанный счет. А с него уже средства делятся между банком и продавцом так, чтобы полностью покрыть остаток кредита. Тут также стоит запросить справку, чтобы обезопасить себя от претензий со стороны банка в дальнейшем.

🔸Использовать возможности программы по обмену старого жилья на новое в компании «Унистрой»

Этот еще один способ продать квартиру с невыплаченной ипотекой. Если у вас есть жилье, за которое вы еще не рассчитались, но вы бы хотели его обменять на комфортную квартиру в красивом, современном жилом комплексе, можно обратиться в один из офисов продаж компании. Преимущества этого метода:

• Максимальное сопровождение всех сделок со стороны девелопера;

• Осуществление большинства процедур в режиме одного окна;

• Юридическая чистота и прозрачность каждого этапа – все этапы четко фиксируются в договорах, ваши права максимально защищены;

• Аккредитация девелопера банками и наличие ипотечных брокеров в офисах, что упрощает оформление ипотеки.

Вам остается только собрать документы и выбрать подходящий ЖК и квартиру в нем.

*Застройщики:

*ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги».

*Проектные декларации размещены на сайте: http://unistroydom.com/, http://stroy-uslugi.su/. Копию проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова,1, ул. Гвардейская,16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).

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