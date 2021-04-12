Очаги саранчовых выявлены в Ики-Бурульском районе

Там сейчас работают специалисты регионального управления Россельхозцентра. Теплые майские дни только способствуют их размножению. Там очаги отрождения заселены на площади 150 гектаров.

С помощью специальных сачков специалисты вылавливают личинки, чтобы определить возраст и разновидность вредителей, составляют прогнозы их распространения.

Мароккская саранча угрожает не только пастбищным угодьям, но и посевам. Как отметили в ведомстве, всем заинтересованным лицам будут направлены рекомендации по мерам борьбы с прожорливыми насекомыми. Также необходимо будет провести обработку территорий инсектицидами. Специалисты отмечают, что мониторинг на других территориях будет продолжаться. И вот, что по телефону сообщает заместитель руководителя «Россельхозцентра» Тамара Дентелинова.