В субботу, 14 мая, в Элисте состоялся мастер-класс по ММА, кикбоксингу и боевому самбо под руководством профессиональных бойцов

«Юные спортсмены учатся у лучших», - отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков в приветственной речи. Также он пожелал спортсменам и тренерам успешного проведения мастер-класса. «Ребята, верьте в себя! Стремитесь, побеждайте, прославляйте Калмыкию и Россию!», - добавил Глава региона.

Тренировку для более 100 юных спортсменов провели: абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Fight Nights Владимир Минеев, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, экс-чемпион Fight Nights, боец UFC Армен Петросян и многократный чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Зураб Фароян. С ними также занимались заслуженные тренеры России Расул Магомедалиев и Махач Магомедов.

После мастер-класса прошла встреча в формате «Диалог на равных», где ребята смогли напрямую пообщаться со звездами боевых искусств.