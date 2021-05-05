На 61-м году жизни не стало Аркадия Наминовича Манджиева

Это имя известно каждому. Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств республики, член Союза композиторов России, певец – он всю жизнь посвятил искусству. Его творчество объединяло не только все регионы России, но и страны и континенты.



Он всегда продвигал музыку как связующую нить между народами. Его произведения – это ода калмыцкому языку, воспевание красоты родной земли, они вошли в золотой фонд национальной культуры. Аркадий Манджиев – автор гимна Калмыкии.



"С ним ушла целая эпоха в истории нашей республики. Аркадий Наминович был невероятно талантливым, ярким, сильным, открытым человеком. Соболезную родным и близким. Для нашей республики и для меня лично – это невосполнимая потеря. Его имя навечно останется в памяти народа" - сообщает Глава Республики Бату Хасиков в своём телеграм-канале.