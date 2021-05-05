В Калмыкии продлен период ограничений до 12 июня включительно

Как сообщает пресс-служба главы Республики Калмыкия, решением регионального Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлен период действия ограничительных мер до 12 июня включительно.



В республике сохраняется действие мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.