15 мая, 13:41
В Калмыкии продлен период ограничений до 12 июня включительно
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Как сообщает пресс-служба главы Республики Калмыкия, решением регионального Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлен период действия ограничительных мер до 12 июня включительно.
Как сообщает пресс-служба главы Республики Калмыкия, решением регионального Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлен период действия ограничительных мер до 12 июня включительно.
В республике сохраняется действие мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.