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15 мая, 13:41
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии продлен период ограничений до 12 июня включительно

В Калмыкии продлен период ограничений до 12 июня включительно

Как сообщает пресс-служба главы Республики Калмыкия, решением регионального Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлен период действия ограничительных мер до 12 июня включительно.

В республике сохраняется действие мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

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