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22 апреля, 09:25
НовостиСобытие

В Элисте состоялся гастрономический фестиваль «Махан фест»

В Элисте состоялся гастрономический фестиваль «Махан фест»

Это одно из основных событий в рамках празднования Фестиваля Тюльпанов. Посетители Маханфеста смогли попробовать блюда калмыцкой кухни, принять участие в мастер-классах, посетить выставку товаров местных производителей, концерты.

Желающие смогли покататься на лошадях и верблюдах, поболеть за участников турниров по национальным видам спорта, армрестлингу, стрельбе из лука.

Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске вестей.

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