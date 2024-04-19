В Элисте состоялся гастрономический фестиваль «Махан фест»

Это одно из основных событий в рамках празднования Фестиваля Тюльпанов. Посетители Маханфеста смогли попробовать блюда калмыцкой кухни, принять участие в мастер-классах, посетить выставку товаров местных производителей, концерты.

Желающие смогли покататься на лошадях и верблюдах, поболеть за участников турниров по национальным видам спорта, армрестлингу, стрельбе из лука.

Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске вестей.