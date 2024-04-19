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22 апреля, 09:09
НовостиРелигия

Бурятия, Калмыкия и Тува по очереди примут международный буддийский форум

Бурятия, Калмыкия и Тува по очереди примут международный буддийский форум

Как рассказал журналистам председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен, он станет переходящим. Напомню, впервые он прошёл в августе прошлого года в Улан-Удэ и собрал гостей из разных буддийских регионов и стран. В этом году в августе Бурятия проведёт второй форум.

На нем обсудят буддийский взгляд на экологию, медицину, образование, традиционные ценности, развитие международного паломничества и туризма. В культурную программу войдут фестиваль восточных единоборств, концерт мастеров искусств песни и танца и выставка бурятского буддийского искусства из фондов Эрмитажа. Третий форум состоится в следующем году в Калмыкии. Четвертый - в Кызыле.

«Таким образом форум станет переходящим, и позволит показать, что российский буддизм, действительно, многогранен», - отметил Геше Йонтен.

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