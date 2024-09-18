20 сентября, 15:41
 24 °C
103,25
92,7
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 сентября, 12:25
НовостиСобытие

В Элисте состоялось открытие регионального форума "Народы вместе сквозь века" и международной научно-практической конференции "Символы вечности: Мост дружбы и братства между калмыками и туркменами».

В Элисте состоялось открытие регионального форума "Народы вместе сквозь века" и международной научно-практической конференции "Символы вечности: Мост дружбы и братства между калмыками и туркменами».

Они приурочены к 300-летию со дня рождения мыслителя и поэта Махтумкули Фраги. Торжественное открытие мероприятия предварила церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Басана Городовикова, чье имя связано с важными страницами истории Калмыкии. К участникам форума с приветственными словами обратились Председатель Народного Хурала Артем Михайлов, советник Главы Калмыкии Владимир Салыков, начальник отдела Департамента экономического сотрудничества МИД Андрей Дёмин, Консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов.

Форум "Народы вместе сквозь века" стал платформой для выступлений известных представителей национальных центров Калмыкии, религиозных и общественных организаций. Участники обсудили вопросы сохранения культурного наследия, межэтнического диалога и взаимодействия наций в современном мире.

Международная научно-практическая конференция "Символы вечности" собрала ученых, политологов, экологов и представителей университетов и аналитических центров не только России, но и стран СНГ. Они представили доклады, посвященные партнерству между Калмыкией и Туркменистаном, а также творчеству Махтумкули Фраги.

Великий поэт и мыслитель оставил неизгладимый след в культуре и литературе Туркменистана, а его произведения по сей день вдохновляют многих.

Этот форум и конференция стали важным шагом в укреплении дружественных отношений между народами двух республик, подчеркивая значение культурного обмена и совместного наследия. Состоялись также церемонии подписания соглашений и награждения участников форума благодарственными письмами.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия