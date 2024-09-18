Слушатели из Палестины будут изучать русский язык в КалмГУ.

Такое решение было принято сегодня на встрече с советником посольства России в Израиле - руководителем Россотрудничества в Палестине Василием Фроловым, директором Центра русского языка и культуры им.С.Есенина при Университете Аль-Истикляль Мухаммедом Наджадржра, ответственным за квотную кампанию младшим сотрудником представительства Россотрудничества в Палестине Екатериной Баракат.

Новый проект будет реализован в нашем университете с января 2025 года. Кроме того, Калмыцкий университет получил приглашение войти в состав комиссии Россотрудничества по отбору иностранных студентов для обучения в российских вузах.

«Работа, проводимая Россотрудничеством, играет ключевую роль в укреплении двусторонних отношений между Россией и Палестиной, и мы полностью поддерживаем эти усилия», сообщил ректор КалмГУ Бадма Салаев.

Фото: Бадма Катинович Салаев