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20 сентября, 12:00
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Слушатели из Палестины будут изучать русский язык в КалмГУ.

Слушатели из Палестины будут изучать русский язык в КалмГУ.

Такое решение было принято сегодня на встрече с советником посольства России в Израиле - руководителем Россотрудничества в Палестине Василием Фроловым, директором Центра русского языка и культуры им.С.Есенина при Университете Аль-Истикляль Мухаммедом Наджадржра, ответственным за квотную кампанию младшим сотрудником представительства Россотрудничества в Палестине Екатериной Баракат.

Новый проект будет реализован в нашем университете с января 2025 года. Кроме того, Калмыцкий университет получил приглашение войти в состав комиссии Россотрудничества по отбору иностранных студентов для обучения в российских вузах.

«Работа, проводимая Россотрудничеством, играет ключевую роль в укреплении двусторонних отношений между Россией и Палестиной, и мы полностью поддерживаем эти усилия», сообщил ректор КалмГУ Бадма Салаев.

Фото: Бадма Катинович Салаев

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