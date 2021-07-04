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6 августа, 20:24
НовостиСобытиеСтроительство

В Элисте состоялось чествование представителей строительной отрасли

В Элисте состоялось чествование представителей строительной отрасли

В преддверии профессионального праздника Дня строителя в зале заседаний Правительства чествовали строителей,архитекторов, инженеров и проектировщиков. Почётными гостями стали ветераны отрасли – Петр Тазаев, Менга Шунгурцикова, Николай Жилин и Петр Леонтьев. Лучшим представителям отрасли были вручены почётные грамоты и благодарности правительства и профильного министерства. На встрече было отмечено, что сейчас стоят серьезные вызовы. В числе главных – повышение доступности жилья и комплексное развитие территорий

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