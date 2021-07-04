11 августа - последний день приема согласий на зачисление в КалмГУ

Документ оформляется только после того, как на сайте ВУЗа будет опубликован конкурсный список претендентов на получение звания студента. Это фамилии абитуриентов, подавших заявление на поступление, вместе с полученными ими баллами по ЕГЭ. Реестр постоянно обновляется и даёт возможность оценить свои шансы..

Будущий психолог Татьяна Свечкарева подтвердила свое согласие учиться в КалмГУ. Она знает, что без этого документа ее не зачислят в высшее учебное заведение. Даже с высокими результатами. Новое правило распространяется по всей стране.

Александр Будаев, как только нашел в конкурсном списке на сайте ВУЗа свою фамилию, не откладывая в долгий ящик, тоже решил написать заявление.

Приемная комиссия принимает от абитуриентов заявление о согласии на зачисления в онлайн и оффлайн формате. Осознанный выбор уже сделали стобалльники и победители всероссийских олимпиад, не дожидаясь 11 августа. Это последний день, когда абитуриенту необходимо выбрать ВУЗ, где он желает продолжить обучение.

Напомним, что второй волны зачисления не будет. На 729 бюджетных мест поступило около 4 тысяч заявлений. КалмГУ выбрали абитуриенты из 34 регионов России, 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это один из показателей узнаваемости и успешности ВУЗа. Тем, кто уже определился с будущей профессией, осталось, заполнить анкету на согласие. А социально-ориентированная составляющая в развитии университета дает возможность не только получить в его стенах хорошие знания, но и проживать в комфортных условиях и рассчитывать на социальную поддержку.